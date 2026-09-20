Esquel se prepara para recibir a representantes del turismo rodantero de distintos países de Sudamérica. Del 9 al 12 de octubre se realizará el 18° Encuentro, Asamblea y Reunión de la Asociación Sudamericana de Ranchomovilismo (ASR), con Argentina como país anfitrión.

El encuentro tendrá como escenario principal el Camping Los Maitenes, a orillas del lago Futalaufquen, dentro del Parque Nacional Los Alerces, y reunirá a asociaciones y clubes vinculados al turismo itinerante en motorhomes, casas rodantes, campers y otros vehículos recreativos.

La organización estará a cargo de la Asociación de Rodanteros Argentinos (ARA), cuya presidencia actualmente se encuentra radicada en Chubut. La elección de la provincia como sede permitirá mostrar los atractivos naturales y turísticos del territorio ante visitantes provenientes de Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile y distintas provincias argentinas.

Chubut, un destino para recorrer sobre ruedas

Durante las jornadas se desarrollarán actividades recreativas, culturales y costumbristas, además de propuestas relacionadas con los atractivos turísticos y las economías regionales de la zona.

Desde la organización destacaron que el encuentro permitirá promocionar a Chubut como un destino amigable para el turismo rodantero, aprovechando la diversidad de paisajes que ofrece la provincia: desde el mar y la meseta hasta la Cordillera de los Andes.

La modalidad también representa una oportunidad para localidades de menor escala y destinos emergentes, ya que favorece la circulación de visitantes durante diferentes momentos del año y puede contribuir a desestacionalizar la actividad turística.

El paso de los viajeros también genera movimiento en las economías locales a través del consumo en comercios, campings, estaciones de servicio, emprendimientos gastronómicos y otros servicios turísticos.

Hasta 200 vehículos en Los Alerces

Para esta edición se prevé una capacidad de hasta 200 vehículos recreativos invitados, siempre de acuerdo con las condiciones y autorizaciones correspondientes para desarrollar las actividades dentro del área protegida.

La realización del encuentro permitirá además fortalecer los vínculos entre las asociaciones de los distintos países y promover el intercambio cultural entre los visitantes y las comunidades locales.