La organización Recuperar Valores de Familia – Padres de Comodoro Rivadavia lanzó una convocatoria dirigida a familias que atraviesan situaciones judiciales dentro del Fuero de Familia de Comodoro Rivadavia, con el objetivo de reunir y ordenar información sobre distintos casos.

Según explicaron desde la organización, el relevamiento busca preparar una presentación ante el Ministerio de Justicia de la Nación, a partir de un pedido de la Dirección Nacional.

La propuesta apunta a que cada familia pueda documentar de manera clara y ordenada qué sucedió, qué decisiones o medidas se adoptaron, qué ocurrió posteriormente, qué documentación respalda el caso y qué dificultades institucionales fueron observadas.

También se busca identificar aquellas situaciones que, según las familias, deberían ser analizadas y que eventualmente puedan presentar características similares en distintos expedientes.

Desde Recuperar Valores de Familia informaron que el lunes compartirán una ficha modelo y las indicaciones para que las familias puedan presentar sus situaciones siguiendo un mismo criterio.

La organización pidió además especial cuidado con la información personal de niños, niñas y adolescentes. En ese sentido, recomendó no publicar en redes sociales nombres completos, domicilios, números de expediente ni documentación que contenga datos personales.

La información será recopilada para su posterior presentación por los canales correspondientes.

Cómo participar

Las familias que estén atravesando una situación dentro del Fuero de Familia de Comodoro Rivadavia y quieran participar del relevamiento pueden comunicarse por mensaje privado con la página de Recuperar Valores de Familia – Padres de Comodoro Rivadavia.

Desde la organización señalaron que la iniciativa busca trabajar con responsabilidad y respeto, reuniendo los casos para detectar posibles problemáticas comunes.

“Una familia, un caso, una historia”, expresaron desde la organización.