Comodoro Rivadavia amaneció este domingo 20 de septiembre con lluvia y una alerta naranja vigente por precipitaciones, según el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

A las 7, la temperatura era de 8,9°C, con una sensación térmica de 7,1°C. La humedad alcanzaba el 94%, la presión era de 989,4 hPa y el viento soplaba del sudoeste a 12 km/h. La visibilidad se reducía a 9 kilómetros.

Durante la jornada se esperan lluvias fuertes tanto durante la mañana como por la tarde y la noche, con una probabilidad de precipitaciones de entre 70% y 100%.

La temperatura irá en descenso: se prevén 9°C durante la mañana, 6°C por la tarde y apenas 4°C hacia la noche, con una máxima estimada de 11°C.

El viento será otro de los protagonistas de la jornada. Durante la mañana se esperan velocidades de entre 32 y 41 km/h, con ráfagas de hasta 69 km/h.

Por la tarde y noche, el viento del sudoeste podría alcanzar entre 42 y 50 km/h, mientras que las ráfagas podrían llegar a los 70-78 km/h.

El sol saldrá a las 7:23 y se ocultará a las 19:25.

Así seguirá el tiempo durante la semana

Después del domingo lluvioso, el lunes será una de las jornadas más frías, con una mínima de 2°C y una máxima de 6°C.

El martes se esperan entre 3°C y 11°C, mientras que el miércoles llegaría un marcado ascenso de temperatura, con una máxima de 18°C.

Para el jueves se anticipan entre 4°C y 16°C; el viernes volvería a bajar la temperatura, con una máxima de 11°C, y el sábado se esperan entre 8°C y 15°C.