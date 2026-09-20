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Por Gabriel Sánchez, psicólogo social

La transición energética y la transformación de la actividad petrolera comienzan a generar efectos que van mucho más allá de los indicadores económicos y laborales. En Comodoro Rivadavia y las ciudades de la Cuenca del Golfo San Jorge, el cambio de un modelo productivo que durante generaciones organizó la vida comunitaria también impacta sobre las identidades, los vínculos familiares y las expectativas de futuro.

Así lo plantea el psicólogo social Gabriel Sánchez, quien, a partir de su experiencia territorial y de su propia historia familiar vinculada con trabajadores petroleros y portuarios, propone analizar este proceso desde una perspectiva social y comunitaria.

Sánchez sostiene que durante décadas el petróleo no representó únicamente una fuente de ingresos, sino también una forma de construir identidad, reconocimiento y pertenencia.

“El trabajo nunca fue una simple ocupación salarial, sino la trama misma sobre la que se imprimió la identidad comunitaria”, plantea en su análisis sobre el denominado “Corredor de las Ciudades de la Cuenca”, que se extiende desde Comodoro Rivadavia hasta Las Heras, pasando por Caleta Olivia, Pico Truncado y Koluel Kaike.

Del mameluco petrolero a la incertidumbre

Para el psicólogo social, uno de los aspectos centrales de la transformación está relacionado con el lugar que ocupó históricamente el trabajador petrolero dentro de la estructura familiar y social.

El mameluco, los elementos de seguridad y el trabajo en los yacimientos fueron durante generaciones símbolos de esfuerzo, reconocimiento y estatus.

La actividad petrolera organizaba horarios, consumos, vacaciones, proyectos familiares e incluso determinados modos de habitar la ciudad.

Por eso, explica Sánchez, la pérdida o sustitución de esos puestos de trabajo por empleos de menor remuneración o mayor informalidad no constituye necesariamente una transición equivalente.

El impacto puede sentirse también en los proyectos familiares de ascenso social, acceso a la vivienda, educación y planificación del futuro.

Cuando se pierde algo más que un salario

Uno de los ejes del análisis está puesto en la figura del proveedor tradicional.

Sánchez recupera incluso una historia familiar para explicar el fenómeno: su abuelo llegó a la región para trabajar con “Don YPF” y, una vez instalado, mandó a buscar a su esposa.

Para el especialista, esa experiencia sintetiza un modelo de vida que se repitió durante generaciones: conseguir trabajo, establecerse, formar una familia y proyectar el futuro de los hijos a partir de esa actividad.

En ese contexto, la pérdida del empleo petrolero puede generar una crisis que excede la cuestión económica.

“¿Quién soy ahora si ya no puedo ser quien fui?”, es la pregunta que aparece detrás de lo que Sánchez define como un duelo identitario.

Desde su mirada, no se trata solamente de perder un sueldo, sino de atravesar la pérdida de una identidad que estuvo fuertemente asociada a una determinada actividad laboral.

El especialista advierte que la transformación productiva también puede generar incertidumbre en los proyectos familiares, tensión dentro de los hogares y una pérdida progresiva del sentido de pertenencia.

En su análisis utiliza el concepto de anomia para describir aquellas situaciones en las que las reglas, expectativas y certezas que durante años organizaron la vida social dejan de funcionar con la misma fuerza.

La pregunta histórica de la región —“¿de qué va a vivir mi pueblo?”— vuelve así a adquirir relevancia frente a un escenario de cambios productivos.

Sánchez plantea que la discusión sobre la transición energética debería incorporar también esta dimensión subjetiva y comunitaria.

Frente a este escenario, el psicólogo social propone evitar tanto la idealización de un pasado petrolero como la resignación frente a la precarización laboral.

La resiliencia comunitaria, sostiene, no debería significar simplemente adaptarse a la pérdida, sino elaborar colectivamente los cambios y construir nuevas referencias para el futuro.

En ese sentido, considera necesario recuperar aquellos elementos que históricamente caracterizaron a los trabajadores y las comunidades de la Patagonia —la tenacidad, la capacidad técnica, el esfuerzo y el arraigo territorial— y transformarlos en herramientas para una nueva etapa.

El desafío, según su planteo, consiste en que la identidad del trabajador patagónico no quede atada exclusivamente al petróleo.

La diversificación productiva aparece así no solo como una necesidad económica, sino también como una oportunidad para reconstruir expectativas, fortalecer el sentido de pertenencia y generar nuevos proyectos comunitarios.

El planteo de Gabriel Sánchez pone el foco en una dimensión que muchas veces queda fuera de las discusiones sobre producción y energía: qué ocurre con las personas cuando cambia el modelo económico que organizó sus vidas.

En una región construida alrededor del petróleo durante más de un siglo, la transición energética no implica únicamente modificar una matriz productiva.

También supone revisar identidades, vínculos, expectativas y formas de imaginar el futuro.