Un desayuno sencillo, rico y con pocos ingredientes. Estas galletas de banana, avena y pasta de maní o almendras son una buena opción para arrancar el día con energía.
Con solo 3 ingredientes y unos 20 minutos de horno, podés preparar algo casero y práctico para acompañar el mate, el café o una infusión.
Ingredientes
2 bananas pequeñas
50 gramos de copos de avena
3 cucharadas de pasta de almendras o maní
Preparación
Primero, pisá las bananas con un tenedor hasta obtener un puré.
Agregá los copos de avena y las tres cucharadas de pasta de almendras o maní. Mezclá bien hasta integrar todos los ingredientes y formar una masa húmeda.
Con ayuda de dos cucharas, formá pequeñas bolitas y colocalas sobre una fuente cubierta con papel manteca.
Llevá a horno precalentado a 180 °C durante unos 20 minutos, hasta que estén cocidas y ligeramente doradas.
Dejá enfriar unos minutos antes de servir.
Una opción rápida para aprovechar bananas maduras y preparar algo casero con solo tres ingredientes.
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