Un motociclista fue interceptado durante la noche del sábado en Islas Malvinas y avenida Rivadavia, luego de que personal policial detectara que circulaba en contramano por esa arteria.

El procedimiento se realizó alrededor de las 23:55, cuando efectivos de la Seccional Segunda de Comodoro Rivadavia observaron una motocicleta Motomel de color negro que transitaba por calle Islas Malvinas en sentido sur-norte, en infracción a las normas de tránsito.

Al detener la marcha del rodado, los efectivos constataron que el conductor no contaba con ningún tipo de documentación.

Ante esta situación, se procedió al secuestro de la motocicleta y se labró el acta de infracción N° 20.062 por incumplimiento de la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449.

El vehículo quedó depositado en la dependencia policial y a disposición del Tribunal de Faltas N° 2.

El operativo estuvo a cargo de personal de Operaciones de la Unidad Regional de Comodoro Rivadavia, con intervención del sargento primero Nahuelanca, bajo la supervisión del subcomisario Ariel González.