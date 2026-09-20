Una fiesta clandestina que había sido promocionada a través de redes sociales fue detectada durante la madrugada de este domingo en el barrio Industrial de Comodoro Rivadavia.

El procedimiento se inició alrededor de las 3 de la madrugada, cuando personal de la Seccional Tercera realizaba controles de locales nocturnos junto a integrantes de la Secretaría de Seguridad y recibió un aviso sobre un grupo de personas que se encontraba en inmediaciones de Antonio López Arias al 500. Poco después, otro llamado alertó por ruidos molestos en el mismo sector.

Al verificar las redes sociales, los efectivos encontraron una publicación en Instagram que promocionaba una fiesta denominada “FEST”, prevista para el sábado 19 de septiembre. La invitación indicaba que el ingreso era únicamente por lista, tenía un valor de $4.500 y convocaba a los asistentes a llevar bebidas alcohólicas para consumo propio.

Cuando el personal policial y de Protección Ciudadana llegó al lugar, constató música a alto volumen en un quincho ubicado en la parte trasera de un amplio predio perteneciente a una empresa. El portón de ingreso se encontraba abierto y desde el exterior se podía observar a varias personas en el interior, consumiendo bebidas alcohólicas.

Al advertir la presencia de los agentes, los asistentes apagaron la música y las luces y cerraron la puerta del quincho.

Desde una vivienda lindante salió la propietaria del lugar, quien manifestó que la fiesta estaba finalizando y que solicitaría a los concurrentes que se retiraran. Según consta en el informe policial, los efectivos observaron además que una parte importante de los presentes serían menores de edad.

Ante esta situación, se labró un acta de infracción municipal a la propietaria del inmueble, por facilitar el consumo de bebidas alcohólicas a menores de edad y realizar un evento sin la correspondiente autorización.

El procedimiento estuvo a cargo de personal de la Seccional Tercera de Comodoro Rivadavia, con intervención de la oficial subinspectora Araceli Suárez y supervisión del subcomisario Daniel Alberto Santucho.