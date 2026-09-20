Un carrito de comida sufrió un incendio durante la mañana de este domingo en el sector costero de Km 8, sobre el Camino ARA San Juan.

El hecho fue advertido alrededor de las 6:50, cuando un transeúnte alertó a personal de la Comisaría de la Mujer sobre un posible incendio en el lugar.

Al arribar efectivos de la Comisaría Distrito General E. Mosconi, constataron que el puesto gastronómico, denominado “Sanguchón”, se encontraba afectado por las llamas. De inmediato se convocó a Bomberos Voluntarios, quienes se hicieron presentes con el interno N.º 46 y trabajaron para controlar y sofocar el foco ígneo.

El propietario del carrito se presentó en el lugar y manifestó que presumía que el incendio se habría originado por un cortocircuito interno.

Ante esta situación, también se convocó a personal de la cooperativa para realizar el corte del suministro eléctrico y evitar mayores riesgos.

De acuerdo con el informe policial, no se registraron personas heridas ni víctimas, aunque el incendio provocó daños materiales en el establecimiento.