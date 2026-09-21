La Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia confirmó la sentencia que responsabiliza solidariamente a Peugeot Citroën Argentina S.A. y a la concesionaria Fiorasi e Hijos S.A. por los daños sufridos por una familia tras el vuelco de un automóvil nuevo en la Ruta Nacional N° 3.

El accidente ocurrió el 2 de enero de 2018, cuando un Peugeot 2008 Feline con apenas 2.465 km recorridos sufrió el desprendimiento de una rueda trasera debido a la fractura de la maza y una falla en el montaje del rodamiento, según pericias de la UNPSJB. El vehículo quedó destruido y los ocupantes padecieron secuelas emocionales graves.

La jueza de primera instancia, María Valeria Freile, había condenado a las empresas a pagar más de $19 millones por daño moral y gastos médicos. Ambas apelaron, pero los camaristas Verónica Daniela Robert y Manuel Horacio Pis Diez rechazaron sus planteos y aplicaron el artículo 40 de la Ley de Defensa del Consumidor, que establece responsabilidad objetiva y solidaria en toda la cadena de comercialización.

El fallo del 3 de julio de 2026 amplió además la cobertura de tratamientos psicológicos, ordenando 106 sesiones para los padres, el reembolso de terapias pasadas y confirmando una indemnización por daño moral de $17 millones, con intereses a tasa pura del 8% anual y luego la tasa activa del Banco Nación.