La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, anunció que presentará una medida que limitará el número de estudiantes extranjeros en las aulas y prohibirá el uso de burkas y nicabs en las escuelas. La iniciativa también contempla clases obligatorias de italiano para los padres de alumnos extranjeros con dificultades de integración.

Meloni afirmó que “quien quiera construir su futuro en Italia debe aprender nuestro idioma, comprender nuestra cultura y respetar nuestras reglas”, en un discurso ante la juventud de su partido Hermanos de Italia.

La propuesta excluye al hiyab, el pañuelo que cubre la cabeza, y deberá ser aprobada por el gobierno y luego por el Parlamento en un plazo de 60 días para convertirse en ley.

El anuncio se enmarca en la postura dura de Meloni respecto a la migración y en su estrategia de reforzar popularidad de cara a las elecciones generales del próximo año. Actualmente, su administración es el gobierno ininterrumpido de mayor duración en Italia desde la Segunda Guerra Mundial.