El Centro de Esquí La Hoya, en Esquel, vivió una jornada especial con una nueva edición de la Bajada de Luces, que reunió a más de 100 participantes y convocó a gran cantidad de público en el cerro.

El ministro de Turismo y Áreas Protegidas, Diego Lapenna, acompañó la actividad junto a familias, visitantes y trabajadores de montaña. Participaron instructores de la Escuela de Esquí y Snowboard, alumnos de clubes, colaboradores, pisteros socorristas y personal de medios e informes.

La propuesta tuvo un momento destacado con la participación de la Asociación de Esquí Adaptado, que compartió el descenso junto a Tiziana, una de sus alumnas. “Es una experiencia increíble, donde todos bajamos con unidad y con un mensaje de inclusión. Nunca nos vamos a olvidar de esta noche”, expresó la instructora Celeste Bertolini.

El espectáculo comenzó al atardecer, con ascenso gratuito para peatones desde las 17 horas. A las 20, los esquiadores descendieron desde Plateau hasta la cota 1600, iluminando la montaña y generando una postal única que fue acompañada por el público desde el parador El Zorro.

La Bajada de Luces permitió extender la experiencia en La Hoya más allá del horario habitual de esquí, combinando deporte, montaña y el paisaje cordillerano de Esquel en una noche inolvidable y para quienes todavía no están listos para guardar los esquíes, llega una buena noticia: el Centro de Actividades de Montaña La Hoya, en Esquel, anunció que mantendrá sus pistas abiertas hasta el 4 de octubre.

La decisión permite aprovechar las últimas semanas de nieve antes de la llegada definitiva de la primavera y prolongar la actividad turística en la región cordillerana.

Con esta extensión, La Hoya se consolida como uno de los centros de esquí más atractivos de la Patagonia, ofreciendo a visitantes y residentes la posibilidad de disfrutar del deporte y del paisaje cordillerano un poco más allá del calendario habitual.