La salud de Mirtha Legrand, de 99 años, mantiene en vilo al país tras su reciente reingreso al Sanatorio Mater Dei. La conductora se encuentra bajo observación clínica por un cuadro de neumopatía, aunque los médicos confirmaron una leve y esperanzadora mejoría luego de que pasara una buena noche.

El último parte médico, firmado por el director del establecimiento, Dr. Enrique Echagüe, señala que Mirtha “continúa evolucionando favorablemente de acuerdo a lo esperado” y que seguirá con el tratamiento específico y los controles necesarios. Además, se informó que recibió la visita de sus familiares más cercanos, quienes agradecieron el respeto y el cariño transmitidos.

De no mediar cambios, el próximo miércoles se emitirá un nuevo parte oficial. Mientras tanto, el equipo médico decidió mantener la internación para completar estudios y asegurar la recuperación plena de la diva.