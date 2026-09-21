En el marco del Día del Estudiante, el Observatorio del Desarrollo Humano y la Vulnerabilidad junto con la Escuela de Educación de la Universidad Austral presentaron un informe que combina datos de PISA 2025, Aprender 2025 y una investigación propia realizada durante diez años.

El estudio revela que los estudiantes argentinos evaluados en 2023 obtuvieron, en promedio, 3,6 puntos menos de coeficiente intelectual total que los evaluados en 2013. La caída se concentró en las habilidades verbales, que descendieron más de un 8%, mientras que las no verbales se mantuvieron estables. Los investigadores advierten que esta evolución es compatible con la desaceleración del efecto Flynn, que históricamente mostraba aumentos de CI entre generaciones.

La investigación también detectó una brecha de casi 27 puntos entre estudiantes de escuelas públicas y privadas en la provincia de Buenos Aires, aunque se aclara que no puede atribuirse directamente al tipo de gestión escolar, sino a un entramado de factores sociales, económicos y familiares.

Los resultados de PISA 2025 refuerzan la preocupación:

Matemática: casi 8 de cada 10 estudiantes no alcanzan el nivel mínimo.

Lectura: 6 de cada 10 no logran las competencias básicas.

Ciencias: retroceso de 13 puntos respecto de 2022.

Además, Argentina ocupa el segundo lugar mundial en distracción digital en las aulas, con más del 55% de estudiantes afirmando que sus compañeros usan dispositivos recreativos durante clases de Ciencias, casi el doble del promedio de la OCDE.

El informe concluye que el deterioro cognitivo y las desigualdades educativas exigen políticas públicas sostenidas, que fortalezcan capacidades como la comprensión lectora, la autorregulación y la perseverancia, y que promuevan hábitos positivos desde edades tempranas para sostener el aprendizaje y reducir brechas.