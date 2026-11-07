El Gobernador encabezó una conferencia de prensa junto al ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz, donde destacó los operativos realizados durante el año, que permitieron incautar casi cien kilos de cocaína por un valor superior a los $10.000 millones. Además, brindó detalles del operativo “Escudo Sur”, que culminó con el secuestro de más de 11 kilos de cocaína en Arroyo Verde y la detención de dos personas. “Después de años de gobiernos que miraban para otro lado, hoy estamos dando una batalla real contra el narcotráfico”, aseguró Torres.

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, destacó los resultados de los operativos contra el narcotráfico realizados durante el año en distintos puntos de la provincia, que permitieron secuestrar cerca de 100 kilos de cocaína, y confirmó la implementación de un anillo digital de seguridad para reforzar los controles en los principales accesos al territorio provincial.

Durante una conferencia de prensa junto al ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz, el mandatario puso en valor el trabajo de la Policía del Chubut, en articulación con las fuerzas federales y la Justicia, y ratificó el compromiso de continuar fortaleciendo la prevención del delito mediante la incorporación de tecnología y el combate a las organizaciones criminales.

“Estamos hablando de una incautación histórica de casi 100 kilos de cocaína. Y es importante entender lo que significa: es droga que no va a estar envenenando a nuestros chicos en la provincia y, al mismo tiempo, estamos desfinanciando a las bandas de narcotraficantes en más de 10.000 millones de pesos”, sostuvo Torres.

En ese sentido, el Gobernador remarcó que los resultados alcanzados son consecuencia de una política de seguridad sostenida, basada en la inversión tecnológica, el fortalecimiento de los controles y el trabajo conjunto con la Justicia.

*Un nuevo golpe al narcotráfico en Arroyo Verde*

Durante la conferencia, de la que también participaron el jefe de la División Drogas Peligrosas de Puerto Madryn, comisario Nicolás Davies, y el comisario Eliseo Queupimil, junto a la perra antinarcóticos “Tussi”, se brindaron detalles del operativo “Escudo Sur”, que permitió interceptar un cargamento de 11,355 kilogramos de cocaína oculto en un automóvil que se dirigía a Puerto Madryn.

El procedimiento se llevó adelante el pasado 30 de octubre, alrededor de las 4:08 de la madrugada, sobre la Ruta Nacional 3, a la altura del kilómetro 1308, en el sector de Arroyo Verde.

Allí, efectivos de la División Drogas Peligrosas y Leyes Especiales de Puerto Madryn, junto a personal de la Sección Antinarcóticos y de la Subcomisaría Arroyo Verde, interceptaron un Volkswagen Voyage blanco ocupado por dos hombres mayores de edad, residentes de Puerto Madryn, que ingresaban a Chubut desde el norte del país.

Durante el control, la perra detectora de narcóticos “Tussi” realizó una marcación positiva sobre el vehículo, lo que motivó la intervención de la Justicia Federal.

Posteriormente, personal de Gendarmería Nacional realizó una inspección mediante un escáner portátil, que permitió detectar irregularidades en el interior de las puertas del automóvil.

Con autorización judicial, se efectuó la requisa del rodado y se encontraron diez paquetes compactos que contenían un total de 11,355 kilogramos de clorhidrato de cocaína de máxima pureza.

Los envoltorios presentaban una marca distintiva con la figura de un delfín, tradicionalmente asociada a una organización dedicada al narcotráfico en el norte del país. Durante el procedimiento también se secuestraron dinero en efectivo y el vehículo utilizado para transportar la sustancia.

Según las estimaciones oficiales, el cargamento podría haber alcanzado un valor de comercialización superior a los $500 millones si hubiera sido distribuido al menudeo.