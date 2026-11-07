Con el gol agónico de Enner Valencia, en los últimos segundos del tiempo de descuento, Boca se consagró campeón de la tabla anual al vencer 1 a 0 a Defensa y Justicia y superar por dos puntos a Rosario Central, que le había ganado minutos antes 2 a 0 a Estudiantes de Río Cuarto.

Cuando el partido se moría en un tenso 0 a 0 que le daba el campeonato de manera parcial a Rosario Central, Enner Valencia convirtió el tanto del triunfo a los 95 minutos.

El equipo del vasco Arruabarrena cerró la fase regular liderando en soledad con 63 puntos y una notable diferencia de gol de +23, superando a sus inmediatos perseguidores, Rosario Central y Argentinos Juniors.

Con esta conquista oficial del fútbol argentino, el club de la Ribera suma un nuevo trofeo local a sus vitrinas y amplía su ventaja como el máximo ganador de la historia del fútbol local.

Tras abrochar el primer gran objetivo del año, Boca inicia la etapa eliminatoria del Torneo Clausura (enfrentará a Independiente Rivadavia en octavos) y buscará coronar un semestre histórico en las finales continentales.