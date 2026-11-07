El diputado nacional Juan Pablo Luque recorrió uno de los sectores de Epuyén afectados por los incendios del último verano y manifestó su preocupación por la falta de respuestas concretas para prevenir una nueva tragedia ambiental. A esta situación se suma el paro de actividades anunciado por trabajadores del Servicio Provincial de Manejo del Fuego, ante el incumplimiento de acuerdos salariales por parte del Gobierno provincial.

“Esto era un lugar maravilloso y lo perdimos”, expresó Luque mientras recorría uno de los sectores arrasados por las llamas en Epuyén el verano pasado, donde todavía son visibles las consecuencias de los incendios que castigaron a la cordillera chubutense.

El legislador cuestionó la falta de información sobre las tareas preventivas realizadas durante los últimos meses y reclamó explicaciones tanto al Gobierno nacional como al provincial sobre los recursos destinados a proteger los bosques y las comunidades de la región.

“Estamos en uno de los lugares más hermosos de Chubut y del país, pero también en uno de los más castigados por los incendios. Duele ver que, después de todo lo que pasó, seguimos sin respuestas suficientes para prevenir otro verano de riesgo. ¿Qué se hizo durante todos estos meses para evitar que vuelva a ocurrir una tragedia?”, planteó.

Luque recordó que viene advirtiendo sobre esta problemática desde hace meses y que presentó pedidos de informes para conocer las medidas adoptadas en materia de prevención y combate de incendios forestales.

“El Gobierno nacional recortó recursos para combatir el fuego y el Gobierno provincial tiene que explicar qué hizo para preparar nuestra cordillera. Tenemos brigadistas capacitados y comprometidos, pero necesitan equipamiento, cortafuegos, mantenimiento y recursos. No podemos esperar a que aparezcan las llamas para empezar a actuar”, sostuvo.

Preocupación por el paro de los brigadistas: “No podemos llegar al verano en estas condiciones”

En medio de este escenario, se conoció una notificación formal de ATE Comarca Andina, mediante la cual el gremio comunicó a la Secretaría de Trabajo de Chubut un paro total de actividades por 24 horas del personal del Servicio Provincial de Manejo del Fuego para este viernes 6 de noviembre.

Según la presentación sindical, la medida responde a la falta de pago de lo acordado en las paritarias salariales.

Luque expresó su preocupación por el conflicto y señaló la necesidad de garantizar las condiciones laborales de quienes cumplen un papel fundamental en la protección de los bosques y las poblaciones cordilleranas.

“Es muy preocupante que, a las puertas de una nueva temporada de incendios, los trabajadores que tienen la enorme responsabilidad de combatir el fuego tengan que recurrir a un paro para reclamar que se cumplan acuerdos salariales. No podemos hablar de prevención si no garantizamos los recursos y las condiciones de trabajo de quienes están en la primera línea cuando ocurre una emergencia”, manifestó.

En ese sentido, reclamó al Gobierno provincial que atienda el conflicto y brinde información concreta sobre el estado de preparación del sistema de prevención y combate de incendios.

“Necesitamos saber con qué equipamiento cuentan las brigadas, qué tareas de prevención se hicieron, qué inversiones se realizaron y cómo se está preparando la provincia para los meses de mayor riesgo. No alcanza con aparecer cuando el fuego ya destruyó miles de hectáreas”, agregó.

“Cuando aparecen las llamas, ya es tarde”

Finalmente, Luque insistió en la necesidad de sostener una política de prevención durante todo el año, con inversión, planificación y coordinación entre los distintos niveles del Estado.

“Cada verano terminamos en todos los medios nacionales cuando se nos mueren los bosques, cuando las familias pierden sus casas y cuando los productores ven desaparecer el esfuerzo de toda una vida. Pero después, cuando se apagan las cámaras, necesitamos que haya un Estado trabajando para que eso no vuelva a pasar”, expresó.

Y concluyó: “Los incendios no se previenen en verano, se previenen todo el año. Después de todo lo que vivimos, no podemos permitir que nuestra cordillera vuelva a arder. Necesitamos respuestas, inversión y decisiones concretas antes de que sea demasiado tarde”.