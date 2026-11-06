La primera jornada de la Expo Turismo – Comodoro Alma Patagónica, dedicada exclusivamente al sector profesional, reunió rondas de negocios y abrió un mar de oportunidades para el desarrollo turístico de la región.

Este sábado 7 y domingo 8 de noviembre, la Expo abre sus puertas al público con entrada libre y gratuita.Con el Auditorio Pecom del Predio Ferial como escenario y la presencia de autoridades, expositores y operadores turísticos nacionales e internacionales, se realizó hoy la Cumbre Patagónica, un encuentro pensado exclusivamente para el sector profesional que marcó el impulso de la ciudad como sede de negocios y confirmó el potencial de Comodoro como punto de encuentro para el turismo patagónico.

La jornada comenzó este viernes con el acto inaugural y la presentación del destino a cargo del gerente ejecutivo de Comodoro Turismo, Eduardo Carrasco, en representación del intendente Othar Macharashvili. Carrasco realizó un recorrido por la historia de la ciudad, que continúa afianzándose como motor de desarrollo dentro de la matriz productiva, y remarcó el potencial de la observación de ballenas y de otros atractivos disponibles durante todo el año gracias a la diversidad de especies en la costa. “Es importante conectar a prestadores locales con empresas nacionales e internacionales mediante rondas de negocios para promover áreas protegidas como Rocas Coloradas y Punta del Marqués”, afirmó.

A continuación, se desarrollaron a lo largo de todo el día las rondas de negocios entre prestadores, operadores y empresarios del sector, que generaron un intenso intercambio de propuestas, contactos y oportunidades comerciales. El cierre estuvo a cargo del panel “De la Patagonia al mundo”, con la participación de Jefferson González y Agustín Calvetti, quienes brindaron recomendaciones concretas para convertir oportunidades en negocios.

La 12° edición de la Expo Turismo – Comodoro Alma Patagónica es el resultado de una decisión política del Municipio en la gestión del intendente Othar Macharashvili, que apuesta al turismo como motor de desarrollo para Comodoro Rivadavia, y fue organizada a través de Comodoro Turismo. La iniciativa busca posicionar a la ciudad como un destino de referencia y como sede de eventos y negocios de alcance regional.

Al respecto, Macharashvili destacó que “Comodoro está construyendo una identidad turística que se suma a su perfil productivo. Contamos con paisajes, fauna marina y una herencia cultural que merecen ser conocidos, y desde el Municipio trabajamos para que esa diversificación se traduzca en más oportunidades para los comodorenses”.

Durante la jornada, Bruno English, coordinador de las Rondas de Negocios, explicó los lineamientos de esta modalidad y las gestiones realizadas para concretar este importante espacio, y destacó que “se concretaron más de 700 reuniones, con 40 expositores, más de 20 emprendedores y prestadores turísticos locales, 16 tour operadores de Buenos Aires y Chile que venden Patagonia al mundo y representantes regionales de la Patagonia argentina y chilena, con presencia de localidades de Santa Cruz, Chubut, Río Negro y de las regiones de Aysén y Magallanes”.

Tres jornadas para vivir el turismo

La Cumbre Patagónica fue la primera de las tres jornadas previstas para la Expo Turismo – Comodoro Alma Patagónica. El sábado 7 y el domingo 8 de noviembre, el Predio Ferial abrirá sus puertas al público general desde el mediodía, con entrada libre y gratuita y una propuesta para toda la familia: destinos de todo el país, lo mejor de la gastronomía local, intervenciones artísticas y shows en vivo.

En este marco, el intendente convocó a la comunidad: “Invitamos a todos los vecinos a recorrer la Expo con sus familias durante el fin de semana. Es una oportunidad para descubrir destinos, disfrutar de la gastronomía local y reconocer el potencial de la región, que ofrece mucho más que viento y petróleo”.

El cronograma completo de actividades está disponible en www.comodoroturismo.gob.ar y en las redes sociales de Comodoro Turismo. Comodoro te espera este fin de semana para vivir un mar de oportunidades