El gobernador recorrió los trabajos de reconstrucción de dos corredores viales estratégicos para la conectividad, el turismo y la producción de la región. La intervención incluye los accesos a Esquel y Trevelin y la conexión internacional con Chile. Las obras se ejecutan a partir de un acuerdo entre Chubut y Nación que permite compensar deuda provincial mediante inversiones en infraestructura.

Los trabajos, iniciados durante octubre, demandarán una inversión superior a los $102.200 millones y contemplan la recuperación integral de sectores que presentan un marcado deterioro de la calzada, afectando diariamente la circulación de vecinos, transportistas y turistas.

La ejecución de estas obras fue posible gracias al acuerdo alcanzado entre el Gobierno del Chubut y el Estado nacional, mediante el cual la Provincia asumió el financiamiento y la ejecución de proyectos viales pendientes, a través de un mecanismo de compensación de deuda que permite destinar esos recursos a infraestructura estratégica.

Durante la recorrida, Torres destacó la importancia de haber encontrado una alternativa para concretar inversiones largamente reclamadas por los chubutenses.

“El sistema que aplicamos es innovador, creativo y único en la Argentina: un esquema de compensación de deuda. Los fondos que antes se iban en intereses de una deuda criminal de más de $250 mil millones que tomó el gobierno anterior, hoy los destinamos a arreglar rutas nacionales”, remarcó el mandatario.

En ese sentido, sostuvo que “son obras fundamentales que se reclamaban hace décadas y que hoy se hacen de la mejor forma: de manera transparente y desendeudándonos del Gobierno Nacional”.

De una deuda millonaria a obras concretas

La reconstrucción de las rutas 40 y 259 forma parte del Convenio Marco de Colaboración en Materia de Obras Públicas, suscripto entre el Gobierno del Chubut y la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía de la Nación.

El acuerdo permitió establecer un mecanismo para que la Provincia asumiera la ejecución y el financiamiento de obras nacionales que habían quedado pendientes, garantizando su continuidad y evitando que la falta de inversión siguiera profundizando el deterioro de corredores esenciales para la región.

Este esquema se enmarca en el Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas, establecido mediante el Decreto Nacional N.º 969/2024, que habilita la conciliación y compensación de deudas y créditos entre el Estado nacional y las provincias.

De esta manera, Chubut logró transformar obligaciones financieras en inversiones concretas, avanzando simultáneamente en el proceso de desendeudamiento provincial y en la recuperación de infraestructura vial que durante años fue motivo de reclamos por parte de las comunidades cordilleranas.

Más de 169 kilómetros para mejorar la conectividad de la Cordillera

La intervención, correspondiente a la Malla 632, comprende un total de 169,16 kilómetros de las rutas nacionales 40 y 259, dos corredores fundamentales para la circulación de personas, el transporte de cargas y la actividad turística y comercial.

Sobre la Ruta Nacional 40, los trabajos abarcan 126,36 kilómetros, desde el acceso a la Estancia La Paulina hasta el empalme con la Ruta Nacional 259.

En tanto, sobre la Ruta Nacional 259, la obra comprende otros 42,80 kilómetros, desde su intersección con la Ruta 40 hasta el empalme con la Ruta Provincial 17, incluyendo sectores vinculados a los accesos a Esquel y Trevelin.

Este último corredor constituye una vía esencial para la comunicación entre ambas localidades y forma parte de la conexión internacional con Chile a través del paso Río Futaleufú, utilizado tanto por residentes como por turistas y transportistas.

La recuperación de estas rutas permitirá mejorar las condiciones de circulación y seguridad para miles de personas que las utilizan diariamente para trasladarse por motivos laborales, educativos, sanitarios y comerciales.

Asimismo, representa una inversión estratégica para fortalecer el turismo, una de las principales actividades económicas de la Cordillera, al mejorar los accesos a localidades, centros de servicios y atractivos naturales de la región.