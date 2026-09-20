Los equipos municipales realizaron el monitoreo de los distintos sectores de la ciudad, con tareas preventivas y de mantenimiento destinadas a garantizar el correcto funcionamiento de la red pluvial y de los sistemas de drenaje.

El intendente Othar Macharashvili recorrió este domingo diversos sectores de la ciudad para supervisar el estado de la infraestructura urbana y evaluar el funcionamiento del sistema pluvial tras las recientes lluvias. Acompañado por el equipo de Mantenimiento y Conservación, verificó el correcto drenaje en sumideros y canales a cielo abierto.

Al respecto, el subsecretario de Mantenimiento y Conservación, Luis Correa, informó que la situación se encuentra dentro de los parámetros normales. «Los sumideros y los canales a cielo abierto están funcionando», indicó, y explicó que la red pluvial respondió en su totalidad y que, a medida que las condiciones climáticas comenzaron a mejorar, el panorama general de la ciudad se mantuvo estable. «La red funcionó en su totalidad y el panorama fue bastante bueno», agregó.

En ese marco, Correa indicó que en general no se registraron sectores anegados como consecuencia de las precipitaciones, y señaló que «las únicas situaciones detectadas correspondieron a tres bocas de tormenta obstruidas en la zona sur, que fueron atendidas rápidamente mediante maquinaria especializada».