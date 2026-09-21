La Conmebol Sudamericana entra en su etapa decisiva y ya tiene confirmadas las fechas para la semifinal entre Boca Juniors y Vasco da Gama.

Ida: 13 de octubre, a las 21:30 (ARG/BRA), en La Bombonera, Buenos Aires.

Vuelta: 20 de octubre, a las 21:30 (BRA/ARG), con estadio a confirmar.

El duelo promete ser electrizante: Boca buscará aprovechar la localía en el primer encuentro para encaminar su pase a la final, mientras que Vasco intentará definir la serie en su casa.

La expectativa crece entre los hinchas xeneizes, que ya preparan una Bombonera colmada para una noche de Sudamericana bajo el lema “La Gran Conquista” buscando igualar a Independiente de Avellaneda, actual Rey de Copas.