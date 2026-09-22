El Municipio de Rada Tilly confirmó su participación en la 30° edición de la Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT 2026), que se desarrollará del 26 al 29 de septiembre en el Predio Ferial La Rural de Buenos Aires.

La FIT es considerada el encuentro de turismo más importante de la región y uno de los principales a nivel mundial, reuniendo destinos, operadores, agencias y prensa especializada. Para Rada Tilly, la presencia en este espacio representa una oportunidad estratégica para difundir su oferta turística, fortalecer vínculos comerciales y posicionar al destino en nuevos mercados.

Durante las jornadas profesionales, el equipo local participará en las rondas de negocios FIT B2B, con el objetivo de establecer alianzas y abrir oportunidades de comercialización. Además, Rada Tilly tendrá dos presentaciones en el stand de la Región Patagonia N° 11201:

El lunes 28 de septiembre , la charla “Tierra, Mar y Vinos: Rada Tilly y la Vitivinicultura Extrema Más Austral del Mundo”, que pondrá en valor la producción vitivinícola de Chubut y su articulación con la oferta turística.

, la charla “Tierra, Mar y Vinos: Rada Tilly y la Vitivinicultura Extrema Más Austral del Mundo”, que pondrá en valor la producción vitivinícola de Chubut y su articulación con la oferta turística. El martes 29 de septiembre, la exposición “ANP Punta Marqués: Epicentro Mundial de Investigación y Avistaje de la Ballena Sei en Chubut”, que destacará el patrimonio natural y científico del área protegida.

La participación busca atraer visitantes, impulsar la actividad de los prestadores locales y consolidar el desarrollo económico de la ciudad.