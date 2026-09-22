El presidente Javier Milei ya está en Estados Unidos, donde ayer participó en la reunión del Escudo de las Américas, donde nuevamente aceptó todos los pedidos de Donald Trump, quien por otra parte avanzó en un acuerdo con Gran Bretaña que involucra las Islas Malvinas.

Milei viajó a Estados Unidos sin su hermana Karina Milei, que se quedó en Buenos Aires un poco por el distanciamiento que por estas horas tiene con el presidente pero también jaqueada por los hechos de corrupción, que le siguen explotando en la cara.

Mientras tanto el vocero, Adrián Ravier, confirmó recortes en derechos por discapacidad y no pudo dar otras respuestas sobre el tema.

Todo esto y más en el informe diario del periodista Saúl Gherscovici: