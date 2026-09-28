Durante la Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT), Aerolíneas Argentinas presentó su programación para la temporada de verano 2027, que contempla 1.508.834 asientos en enero, un 13% más que en el mismo mes de este año.

La red de cabotaje crecerá un 13% y la operación regional un 16%, con un fuerte despliegue hacia destinos brasileños y caribeños. Entre las principales novedades se destacan las nuevas rutas a Curazao (desde el 2 de enero, con cuatro frecuencias semanales) y Cartagena de Indias (desde el 1 de enero, con cinco frecuencias semanales). Además, se incorporará la conexión Córdoba–Cabo Frío a partir del 26 de diciembre.

En Brasil, la programación incluye 40 frecuencias semanales a Río de Janeiro y 36 a Florianópolis, además de vuelos a San Pablo, Salvador de Bahía, Porto Seguro, Porto Alegre y Curitiba. En Uruguay, habrá 28 frecuencias semanales a Punta del Este y 14 a Montevideo.

El Caribe tendrá un lugar central: Aruba contará con un vuelo diario, Punta Cana con siete frecuencias semanales y Cancún con cinco. En larga distancia, se mantendrán 10 frecuencias semanales a Madrid, cuatro a Roma y 16 a Miami.

Dentro de Argentina, se reforzarán los vuelos hacia los principales centros turísticos: Bariloche y Córdoba con 70 frecuencias semanales, Mendoza e Iguazú con 56, Ushuaia con 55 y El Calafate y Neuquén con 42, entre otros. También se ampliarán las conexiones entre ciudades del interior, como Tucumán–Mar del Plata, Córdoba–Bariloche y Mendoza–Bariloche.

El presidente de la aerolínea, Fabián Lombardo, destacó que la programación “suma nuevos destinos, refuerza mercados estratégicos y amplía las alternativas para viajar dentro de Argentina y al exterior”.

En paralelo, la empresa informó que en 2025 registró su segundo año consecutivo con resultados positivos, con una ganancia neta de $238.000 millones, reducción del 52% de su deuda y planes de adquirir 20 nuevas aeronaves entre 2027 y 2031.