La crisis deportiva de Racing Club sumó un nuevo capítulo este lunes. Tras la dura eliminación en la Copa Argentina frente a Boca Juniors, el entrenador Juan Pablo Vojvoda presentó su renuncia indeclinable a la conducción del plantel profesional.

En una reunión con la mesa chica del club, encabezada por Diego Milito y Sebastián Saja, se definió que el ciclo de Vojvoda finaliza con apenas 13 partidos dirigidos, en los que obtuvo cuatro triunfos, dos empates y siete derrotas. En el Torneo Clausura 2026, la Academia marcha anteúltima en la Zona B con solo ocho puntos en diez fechas.

La dirigencia resolvió que el equipo quede a cargo de manera interina de Sebastián “Chirola” Romero y Luciano Aued hasta diciembre.

De cara a 2027, los principales candidatos que suenan son Guillermo Barros Schelotto, actualmente en Vélez Sarsfield, y Nicolás Diez, entrenador de Argentinos Juniors. Ambos tienen contrato vigente, por lo que su llegada inmediata es inviable y se negocia su arribo para la próxima temporada.