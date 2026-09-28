El próximo miércoles, la Cámara de Diputados iniciará el debate del proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, enviado por el Gobierno el 17 de septiembre. La discusión comenzará a las 12 en un plenario conjunto de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto, con reuniones previstas hasta el 6 de octubre, cuando se buscará avanzar con los dictámenes.

La propuesta plantea modificaciones al régimen vigente para sancionar la explotación y el aprovechamiento de recursos naturales en las Islas Malvinas y espacios marítimos e insulares circundantes. Entre los principales cambios se incluye el endurecimiento de las penas, que podrían llegar hasta 20 años de prisión, además de inhabilitaciones para operar en Argentina. También se prevé la creación de un registro público de infractores y la prohibición de que el Estado y particulares contraten con quienes figuren allí.

El proyecto incorpora el juicio en ausencia para los delitos contemplados y busca reemplazar y ampliar el alcance de la Ley 26.659, actualmente vinculada a hidrocarburos.

Otro punto central es la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, encabezado por el Presidente e integrado por el jefe de Gabinete y los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, junto a representantes de la SIDE y la Secretaría Legal y Técnica. Este organismo tendría funciones de coordinación estratégica en áreas diplomáticas, económicas, militares, jurídicas, cibernéticas y de inteligencia, con facultades para disponer medidas urgentes ante amenazas graves e inminentes, incluyendo restricciones sobre operaciones financieras, importaciones y exportaciones.