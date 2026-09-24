La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) oficializó este jueves, mediante la Disposición 6140/2026, la prohibición de la comercialización, uso y distribución en todo el territorio nacional de cualquier producto para administración humana que contenga la sustancia retatrutida o retatrutide.

La decisión se tomó tras una investigación de la División Delitos contra la Salud de la Policía Federal Argentina, que detectó la oferta irregular y venta en línea de estos artículos en formato para reconstitución e inyección, modalidad que requiere estricto control técnico y supervisión profesional.

Desde el organismo explicaron que la retatrutida no forma parte de ningún medicamento registrado o autorizado en el país y que actualmente se encuentra en fase de investigación clínica a nivel global. Por este motivo, su comercialización directa al público carece de respaldo sanitario.

La prohibición rige tanto para la venta presencial en establecimientos como para la oferta en sitios web, redes sociales y plataformas de comercio electrónico. En paralelo, países de la región como Brasil y Paraguay emitieron alertas epidemiológicas sobre los riesgos asociados al uso de esta sustancia no fiscalizada.

Frente a este escenario, ANMAT recomendó enfáticamente a la población y a los profesionales de la salud abstenerse de adquirir o aplicar productos medicinales sin la debida habilitación oficial.