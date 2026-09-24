El Hospital Regional de Comodoro Rivadavia invita a participar de la jornada por el Día Mundial del Corazón, que se llevará a cabo el martes 29 de septiembre a las 9 horas en el hall central.

La actividad comenzará con las palabras de bienvenida de la profesora Lidia Lucero y continuará con la presentación del lema “Muévete por tu corazón – No te pierdas ni un latido”, a cargo de la cardióloga Dra. Celia Lucero, referente del área Corazón y Mujer.

Posteriormente, las médicas residentes Lilén Galarza y Edelweiss Wieser brindarán una charla sobre los factores de riesgo y la prevención de enfermedades cardiovasculares. Además, la instructora Viviana Reale dictará un taller de RCP para enseñar técnicas que pueden salvar vidas.

Durante los intervalos se entregarán pins y folletería de asesoramiento. La jornada es gratuita y abierta a toda la comunidad, con el objetivo de promover la concientización y el cuidado de la salud cardiovascular.