La población de Monte Hermoso, en la provincia de Buenos Aires, enfrenta serias consecuencias por el impacto del Súper Niño, fenómeno climático que generó una crecida irregular del río Iguazú y desbordes en distintos puntos del país.

Según reportes locales, el aumento del caudal en las Cataratas del Iguazú coincidió con intensas lluvias y vientos extremos que provocaron inundaciones en zonas urbanas y costeras de Monte Hermoso. Vecinos y autoridades municipales trabajan en tareas de asistencia y prevención ante el avance del agua.

El evento, asociado al calentamiento del Pacífico y a variaciones en las corrientes atmosféricas, ya muestra efectos en distintas regiones argentinas, con alertas por tormentas y marejadas. Especialistas advierten que el Súper Niño podría extender su influencia durante las próximas semanas, generando nuevos episodios de inestabilidad climática.