Franco Colapinto protagonizó un fuerte incidente con Pierre Gasly durante el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1 y los dos pilotos de Alpine quedaron fuera de competencia.

El accidente ocurrió en la vuelta 35, inmediatamente después del retiro del auto de seguridad. Colapinto intentó avanzar por el interior y terminó impactando de lleno contra el Alpine de Gasly. El argentino pudo continuar inicialmente con un neumático pinchado, mientras que su compañero también regresó a pista con daños.

La situación obligó nuevamente a la salida del Safety Car. Finalmente, Gasly quedó fuera de carrera y Colapinto debió ingresar a boxes, lo que significó el abandono de ambos autos de Alpine.

El incidente también tuvo consecuencias para Lando Norris, quien tampoco pudo continuar después de la secuencia de accidentes.

Colapinto había largado desde la novena posición, mientras que Gasly lo hizo desde la séptima, en un circuito de Bakú donde ambos Alpine habían conseguido avanzar hasta la Q3 en la clasificación del viernes.

El argentino había llegado a la carrera después de una clasificación en la que terminó décimo, aunque avanzó un puesto en la grilla por una sanción a Carlos Sainz.