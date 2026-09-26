A partir del 1° de diciembre de 2026, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) comenzará a rechazar automáticamente determinadas facturas electrónicas cuando la solicitud de autorización no incluya correctamente la condición fiscal del receptor frente al IVA.

El cambio impactará principalmente en empresas, comercios y contribuyentes que utilizan sistemas propios de facturación, software de gestión o plataformas conectadas con ARCA mediante Web Service. El organismo ya comenzó a enviar notificaciones a contribuyentes en los que detectó inconsistencias.

El requisito obligatorio es la condición frente al IVA del receptor, es decir, la situación fiscal que corresponde al cliente en la operación, como responsable inscripto, monotributista, consumidor final o sujeto exento.

Este dato debe enviarse a ARCA mediante el parámetro técnico CondicionIVAReceptorId al momento de solicitar la autorización del comprobante. No alcanza con que la información esté almacenada dentro del sistema de la empresa: también debe ser transmitida correctamente en la solicitud enviada al organismo.

Las empresas deberán completar las adecuaciones y pruebas antes del 30 de noviembre de 2026, fecha que marca el final del período de tolerancia. Desde el día siguiente, los comprobantes que no cumplan con el requisito podrán ser rechazados automáticamente al momento de solicitar el Código de Autorización Electrónico (CAE).

La modificación se encuentra vinculada con la Resolución General 5616/2024, que incorporó la identificación de la condición fiscal del receptor como dato obligatorio en los comprobantes electrónicos.

Qué deben hacer comercios y empresas

Quienes utilizan sistemas de facturación propios o conectados con ARCA deberían revisar el circuito completo de emisión, verificar que la condición fiscal seleccionada para cada cliente se traduzca correctamente al parámetro requerido y comprobar que el dato efectivamente sea enviado dentro de la solicitud de autorización.

En los casos en que la facturación esté delegada en un proveedor externo, se recomienda consultar al proveedor del software y confirmar que la versión utilizada ya incorpora el requisito, además de realizar pruebas antes del vencimiento del plazo.

El principal riesgo es operativo: una configuración incorrecta podría impedir la autorización de nuevos comprobantes electrónicos desde diciembre, afectando la facturación de comercios y empresas.