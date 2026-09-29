En apenas cuatro días, Trelew vivirá una verdadera fiesta del futsal formativo con el inicio del Primer Torneo Provincial de Futsal Infantil, un certamen inédito que reunirá a 24 equipos de distintas localidades chubutenses.

El torneo, organizado por la Liga Formativa de Futsal, se jugará en el Gimnasio Municipal N°1 y contará con tres categorías: C9, C11 y C13. Desde la organización destacaron que el objetivo es fortalecer el semillero de la disciplina y dar rodaje competitivo a las categorías más chicas, con un formato provincial que por primera vez integra clubes y escuelitas del Valle, la costa y la cordillera.

Se espera una gran convocatoria de familias y un marco festivo que promete llenar el histórico gimnasio de Trelew, con partidos durante toda la jornada.

El fixture y los horarios serán anunciados en las próximas horas a través de las redes oficiales de la Liga Formativa.