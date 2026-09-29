El Municipio, a través de la Secretaría de Servicios Públicos y Control de Concesiones, y bajo la Ordenanza N° 15.889/21 informó que, a partir del primero de octubre, comenzará a regir un nuevo boleto combinado en el sistema de transporte público para evitar el cobro de una tarifa duplicada.

Este beneficio permitirá a los usuarios del trasporte público de pasajeros realizar transbordos entre líneas urbanas y suburbanas dentro de un margen máximo de dos horas de manera 100% gratuita. Para hacer efectiva la combinación sin costo adicional, los pasajeros deberán aguardar un lapso inicial de quince minutos desde el primer viaje.

El subsecretario de Transporte, Daniel San Sebastián, sostuvo que “a partir del 1 día del mes de octubre los pasajeros podrán conectar líneas urbanas y suburbanas dentro de una ventana temporal de dos horas de manera gratuita. La iniciativa tiene como objetivo aliviar el bolsillo de los usuarios al eliminar el costo del segundo viaje”, indicó.

“La acreditación del beneficio del boleto combinado se realizará de manera automática a través de las terminales y dispositivos de validación de la tarjeta SUBE, evitando que los usuarios deban realizar trámites de empadronamiento de forma presencial”, concluyó el funcionario.