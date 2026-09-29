La Municipalidad de Comodoro Rivadavia comunicó que la empresa prestataria del servicio de transporte público implementó una modificación provisoria en el recorrido de la línea 20, correspondiente al barrio Stella Maris, debido al estado de transitabilidad en la calle Antonio Roqueta Prat.

Recorrido de ida (provisorio): Ignacio Gatica → Eustaquio Molina → Enrique Corcoy → Código 923 → Antonio Roqueta Prat → retoma recorrido habitual.

Recorrido de vuelta (provisorio): Antonio Roqueta Prat → Código 923 → Enrique Corcoy → Eustaquio Molina → Ignacio Gatica → continúa recorrido habitual.

La medida busca garantizar la seguridad de los usuarios mientras se normalizan las condiciones de la calzada.