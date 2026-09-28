Una familia de Comodoro Rivadavia pide ayuda con urgencia para una gatita rescatada que se encuentra gravemente enferma y necesita atención veterinaria.

Según el pedido difundido, se trata de una familia jubilada que actualmente no cuenta con dinero suficiente para afrontar los gastos médicos de la mascota, por lo que buscan la colaboración de vecinos y personas que puedan ayudar.

También solicitaron, en caso de ser posible, que alguna veterinaria pueda brindar una cuenta o permitir el pago de la atención de manera diferida.

Quienes puedan colaborar pueden hacerlo a través del alias al3jandro.cats.

📞 Contacto: 2974 03-5548

La familia agradeció cualquier aporte que permita que la gatita pueda recibir la atención que necesita.