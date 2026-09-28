El Gobierno Nacional formalizó la garantía para el financiamiento de hasta USD 150 millones otorgado por la Corporación Andina de Fomento (CAF) para el Programa Sistema de Acueductos Sostenible de la Provincia del Chubut.

La medida quedó establecida mediante el Decreto N.º 1105/2026, firmado el 25 de septiembre y publicado este lunes 28 de septiembre en el Boletín Oficial de la República Argentina. La norma aprueba los modelos de contrato de garantía entre la Nación y la CAF y de contragarantía entre la Nación y el Gobierno del Chubut.

El decreto establece que la CAF podrá asistir financieramente a la Provincia por hasta USD 150 millones para la ejecución del programa. A su vez, la Nación actuará como garante de las obligaciones financieras asumidas por Chubut.

Un paso clave para el nuevo acueducto

El gobernador Ignacio “Nacho” Torres destacó la publicación de la norma y señaló que la garantía soberana era uno de los pasos necesarios para avanzar con el financiamiento y la ejecución de la obra.

La licitación para el Nuevo Acueducto entre las estaciones de bombeo Cerro Negro y Valle Hermoso y obras complementarias fue convocada por la Provincia en julio y estableció un plazo de ejecución de 24 meses. El proceso está destinado a una obra emplazada entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento y la apertura de ofertas se realizó el 28 de agosto en Comodoro.

De acuerdo con la documentación oficial de la licitación, la adjudicación y posterior firma del contrato quedaron sujetas a la suscripción, entrada en vigencia y efectiva disponibilidad operativa del préstamo de la CAF. La aprobación de la garantía nacional constituye ahora un avance dentro de ese esquema de financiamiento.

Qué contempla la obra

El proyecto, incluido dentro del denominado Plan Galina, contempla la construcción de una nueva conducción troncal de aproximadamente 40,8 kilómetros, destinada a vincular hidráulicamente las estaciones de bombeo Cerro Negro y Valle Hermoso.

También prevé la incorporación de bypasses de vinculación, válvulas de gran diámetro, sistemas antiariete y cámaras de control.

A esto se suma la ampliación de la capacidad de reserva en el nodo Cerro Arenales, mediante la construcción de dos nuevas cisternas de hormigón armado de 15.000 metros cúbicos cada una.

El proyecto contempla además la modernización electromecánica de las estaciones Valle Hermoso y Cerro Dragón, con la incorporación de electrobombas y sistemas de automatización para mejorar la eficiencia del sistema.

Según la información proporcionada por la Provincia, las obras permitirán llevar la capacidad de transporte de agua de 4.700 a 7.000 metros cúbicos por hora, un incremento cercano al 50%, con el objetivo de mejorar la continuidad y confiabilidad del abastecimiento regional.

Qué cambia con la garantía nacional

El Decreto 1105/2026 establece además un esquema de contragarantía mediante el cual Chubut asumirá las obligaciones derivadas del préstamo. La norma contempla que, ante un eventual incumplimiento, la Provincia autorice al Gobierno Nacional a gestionar el débito de los fondos correspondientes a la Cuenta de Coparticipación Federal de Impuestos, hasta cubrir los montos adeudados.

El programa apunta a mejorar el sistema de abastecimiento de agua de la Cuenca del Río Senguer, reducir pérdidas y fortalecer la infraestructura que abastece a Comodoro Rivadavia, Rada Tilly y Sarmiento.

Para Comodoro Rivadavia, la obra representa un nuevo capítulo en la búsqueda de una solución estructural para los históricos problemas de abastecimiento de agua que afectan a la región.