La llegada de la primavera será celebrada en el barrio Astra con una propuesta cultural que combina cine y encuentro comunitario. Bajo el lema “Esperamos la Primavera en Astra”, la Biblioteca Popular Astra y el Centro Cultural El Cine de Astra invitan a vecinos y vecinas a participar de una velada especial.

El evento tendrá lugar el viernes 25 de septiembre a las 21:00 horas en el Cine Teatro Astra, con entrada libre y gratuita. La actividad incluye la proyección de la película “The Aura”, dirigida por Fabián Bielinsky y protagonizada por Ricardo Darín, reconocida en festivales internacionales como Sundance y Los Ángeles.

La propuesta busca fortalecer el vínculo entre la comunidad y los espacios culturales del barrio, ofreciendo una alternativa de disfrute artístico en un marco de celebración estacional.