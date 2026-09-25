El Mercado Comunitario de Comodoro Rivadavia continúa ofreciendo promociones en productos de primera necesidad y trabaja en la ampliación del sector de verdulería, con el objetivo de incorporar mayor cantidad de mercadería y generar nuevos espacios de trabajo.

El establecimiento funciona de lunes a sábados, de 10 a 19 horas, y propone una nueva lista de ofertas en frutas y verduras, además de una promoción especial en huevos.

Entre las opciones disponibles se encuentran palta chilena a $5.500 el kilo; tomate perita a $4.500 los 2 kilos; espinaca a $3.500 las 2 unidades y zapallitos a $4.000 los 2 kilos.

También se ofrecen zanahorias a $2.500 los 2 kilos; papa blanca a $3.500 los 2 kilos; berenjena a $3.500 los 2 kilos y manzana roja a $6.000 los 2 kilos.

En el sector de frutas, el kiwi se encuentra a $6.000 el kilo, mientras que la naranja tiene un precio promocional de $3.500 los 2 kilos.

A estas propuestas se suma una oferta de huevos grandes: dos maples por $13.000, una alternativa pensada para quienes buscan aprovechar la compra de productos básicos.

Pago en efectivo o transferencia

Desde el Mercado Comunitario informaron que las compras pueden abonarse en efectivo o mediante transferencia bancaria.

El espacio está ubicado en Lucio Mansilla 151, barrio Rodríguez Peña, y permanece abierto de lunes a sábados de 10:00 a 19:00 horas.

La propuesta busca acercar productos frescos y de consumo cotidiano a los vecinos, con promociones que se actualizan y una mayor disponibilidad de frutas y verduras a partir de la ampliación del sector.