Tras la decisión del Concejo Deliberante de Puerto Madryn de habilitar el funcionamiento de Uber y Didi, desde el sector de taxis de Comodoro Rivadavia expresaron su rechazo y advirtieron que no quieren que una medida similar avance en la ciudad.

En diálogo con ABC Radio Alejandro Bustamante sostuvo que la legalización de las aplicaciones implica reconocer una actividad que, según planteó, compite con quienes prestan el servicio de transporte público bajo las exigencias y costos correspondientes.

“Comodoro tiene una postura, que es la de no al transporte ilegal”, afirmó Bustamante, aunque cuestionó que los controles actuales resultan insuficientes frente a la cantidad de vehículos que trabajan mediante aplicaciones.

El referente de los taxistas también se refirió a la situación económica del sector y al tratamiento de una nueva actualización tarifaria en Comodoro.

Explicó que desde octubre de 2024 no habían tenido una actualización y señaló que el precio de la nafta pasó de unos $840 a $1.987 por litro, según sus propios cálculos.

Bustamante indicó que inicialmente habían solicitado un incremento menor, pero que debieron reformular el pedido debido al aumento de los costos. Finalmente, solicitaron una actualización del 30%.

“Estábamos muy por debajo de nuestros costos”, sostuvo.

Respecto de la rentabilidad, aseguró que actualmente al propietario de un taxi le queda aproximadamente un 13% de utilidad, una vez descontados gastos como patentes, seguros, habilitaciones y mantenimiento del vehículo.

Pero el dato que más preocupa al sector es la caída de la demanda. Bustamante estimó que el mercado del taxi se redujo alrededor de un 60%.

Según explicó, la disminución estaría vinculada tanto con la competencia de otros servicios de transporte como con la situación económica general.

“La gente usa el servicio, lo sigue usando, pero lo usa menos o los recorridos son más cortos”, señaló.

Bustamante sostuvo que el sector viene reclamando a las autoridades municipales mayores controles sobre el transporte que consideran ilegal y planteó que, al menos en el corto plazo, no debería avanzarse con un marco legal para las aplicaciones en Comodoro.

Sus declaraciones se producen mientras el Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia analiza una actualización de las tarifas del servicio de taxis.