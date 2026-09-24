El espacio de control municipal centralizará la videovigilancia de distintos puntos de la ciudad. Equipado con más de 700 cámaras de última generación, contribuirá a resguardar la seguridad de los vecinos.

El intendente Othar Macharashvili supervisó este jueves las instalaciones del Atalaya I, el nuevo centro de monitoreo municipal, orientado a reforzar la seguridad en Comodoro Rivadavia. La obra se concretó con fondos propios del Municipio y demandó una inversión superior a los 500 millones de pesos.

Al respecto, el mandatario local señaló: “Este es un viejo reclamo de los comodorenses. Hace años que venimos escuchando que vienen las cámaras; ante la demora, Comodoro decidió invertir con fondos propios en un centro de monitoreo que estará funcionando antes de fin de año”.

“Si bien la seguridad no es responsabilidad del municipio, pusimos manos a la obra y estamos poniendo en marcha este dispositivo para contribuir al cuidado de los bienes de los comodorenses», indicó Macharashvili, y agregó: «La tecnología implementada no solo cumple un rol preventivo interno, sino que, ante cualquier requerimiento, Atalaya I será un aliado estratégico para aportar a la seguridad general”.

Tres anillos de cobertura

Por su parte, el secretario de Control Urbano y Operativo, Miguel Gómez, detalló las características del proyecto, al afirmar que “diseñamos este centro bajo un esquema estratégico de tres anillos de cobertura que vigilarán desde los accesos a la ciudad con lectoras de patentes, hasta las arterias viales y, de forma muy exhaustiva, los edificios públicos”.

El centro operativo unificará en el Municipio la visualización de aproximadamente 702 cámaras, distribuidas entre espacios interiores y exteriores. La red dispone de equipos con movimiento controlables a distancia y un alcance de zoom superior a los 300 metros, además de cámaras fijas, muchas de las cuales capturan imagen y audio en simultáneo.

Grabación continua y fibra óptica

Todas las cámaras se encuentran conectadas a equipos de grabación que garantizarán el almacenamiento continuo de los registros, lo que facilitará una colaboración inmediata con la Policía. La infraestructura se apoya en una red de fibra óptica que asegura conectividad fluida y permite la visualización remota, la configuración y la descarga rápida de los datos resguardados.

El centro contará con personal técnico abocado al monitoreo de las pantallas las 24 horas, en puestos equipados con computadoras que evitan cortes en las imágenes y aseguran un funcionamiento continuo, incluso ante eventuales fallas técnicas.