Una situación de abandono y extrema vulnerabilidad moviliza a vecinos de Comodoro Rivadavia; cuatro gatitos de apenas 20 días de vida fueron encontrados dentro de una caja, abandonados junto a un contenedor.

Los pequeños todavía necesitan cuidados constantes y toman mamadera, por lo que requieren asistencia inmediata para poder sobrevivir.

Ante esta situación, se busca con máxima urgencia:

Una gata mamá nodriza que pueda amamantarlos.

Una persona que pueda brindarles tránsito y hacerse cargo de alimentarlos con mamadera durante los próximos 20 o 30 días, hasta que alcancen aproximadamente los 40-50 días y puedan comenzar a ser dados en adopción.

Quienes puedan colaborar, ofrecer tránsito o conozcan a una gata que pueda cumplir el rol de nodriza pueden comunicarse de manera urgente al 297 478 3077.

Desde el pedido la pagina de facebook, Directo al hueso, remarcaron la importancia de difundir el caso en Comodoro Rivadavia y alrededores, ya que cada hora resulta fundamental para estos pequeños.

Contacto urgente: 297 478 3077