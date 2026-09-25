La Municipalidad de Comodoro Rivadavia comunicó que la empresa prestataria del servicio de transporte público de pasajeros retomó los recorridos habituales de las líneas que habían sufrido modificaciones debido a las condiciones de transitabilidad.

La normalización alcanza a las siguientes líneas:

9A (extensión Los Arenales)

(extensión Los Arenales) 14 (Fracción 14 y 15)

(Fracción 14 y 15) 16 (Barrio Aeronáutico)

(Barrio Aeronáutico) 20 (Stella Maris)

De esta manera, las unidades circulan nuevamente por sus trayectos originales, garantizando mayor previsibilidad y accesibilidad para los usuarios.