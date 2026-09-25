La Municipalidad de Comodoro Rivadavia comunicó que la empresa prestataria del servicio de transporte público de pasajeros retomó los recorridos habituales de las líneas que habían sufrido modificaciones debido a las condiciones de transitabilidad.
La normalización alcanza a las siguientes líneas:
- 9A (extensión Los Arenales)
- 14 (Fracción 14 y 15)
- 16 (Barrio Aeronáutico)
- 20 (Stella Maris)
De esta manera, las unidades circulan nuevamente por sus trayectos originales, garantizando mayor previsibilidad y accesibilidad para los usuarios.
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