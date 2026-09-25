En el marco de la política de ordenamiento territorial y resguardo del patrimonio público, la Municipalidad concretó la recuperación formal de un lote fiscal ubicado en el barrio Radio Estación. La medida busca garantizar el uso eficiente del suelo urbano y asegurar que los terrenos cumplan su verdadero propósito social.

El predio en cuestión había sido adjudicado en el año 2021, y la beneficiaria original nunca tomó posesión del lugar. Tras acumular reiteradas instancias administrativas y agotar todas las vías de comunicación legales, el área de Relevamiento determinó la restitución del dominio al Estado Municipal.

Sobre el tema, el secretario de Ordenamiento Territorial, Bruno Hernández, remarcó que esta intervención “es clave para prevenir que los espacios públicos queden ociosos, sufran usurpaciones o sean comercializados de manera irregular en el mercado informal. El objetivo primordial de esta fiscalización -continuó-, es transparentar el acceso a la tierra”.

Por tal motivo, el lote recuperado no quedará inactivo, sino que será reasignado a vecinos que acrediten una necesidad habitacional real y cuenten con la posibilidad de construir, cumpliendo así con las ordenanzas vigentes que prohíben el abandono de los predios fiscales en la ciudad.