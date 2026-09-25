Tras las gestiones realizadas por el Municipio de Comodoro Rivadavia ante Vialidad Nacional, en los próximos días comenzarán los trabajos de reparación de banquinas y nivelación de un tramo de la Ruta Nacional N° 3, entre los kilómetros 12 y 14.

La intervención se llevará adelante frente a los barrios Gesta de Malvinas y René Favaloro, con el objetivo de mejorar el drenaje del agua y evitar que se acumule sobre la cinta asfáltica.

En ese marco, la Subsecretaría de Vialidad Urbana , comandada por Walter Navarro, mantuvo este viernes por la mañana una reunión de trabajo con el jefe de la División Conservación del 13° Distrito Chubut de Vialidad Nacional, donde se acordaron las tareas a ejecutar.

Según explicó el subsecretario de Vialidad Urbana, el acuerdo contempla avanzar con la reparación de las banquinas y la nivelación de la ruta, buscando mejorar las condiciones de circulación y el escurrimiento del agua en ese sector.

Las intensas precipitaciones registradas durante los últimos días generaron acumulación de sedimentos sobre las banquinas, dificultando el drenaje y provocando que el agua llegue a acumularse sobre la calzada.

La situación también afecta la circulación vehicular en uno de los sectores de mayor tránsito de la ciudad.

Para llevar adelante las tareas se utilizará maquinaria especializada, con el objetivo de agilizar la intervención y recuperar las condiciones de las banquinas.

Desde el Municipio señalaron que la obra forma parte de las acciones de articulación con Vialidad Nacional para atender las necesidades de los vecinos y mejorar las condiciones de seguridad vial.