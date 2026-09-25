El Liceo Militar General Roca celebró este viernes su 60° aniversario con un acto desarrollado en la Plaza de Armas “Malvinas Argentinas”, en Comodoro Rivadavia.

La ceremonia contó con la participación del intendente Othar Macharashvili, quien destacó el rol que la institución cumple en la formación de jóvenes y su histórico vínculo con el Municipio y la comunidad local.

Durante la conmemoración se realizaron distintos reconocimientos. Fueron distinguidos oficiales y personal civil docente con motivo de su jubilación, mientras que un soldado recibió la medalla Virtud Militar. Además, se entregaron distinciones a personas que egresaron del establecimiento a lo largo de su historia.

Fundado en 1966, el Liceo Militar General Roca desarrolló a lo largo de seis décadas una sostenida trayectoria educativa, consolidándose como una institución vinculada a la formación de jóvenes de Comodoro Rivadavia y de distintos puntos de la región.

Durante el acto, Macharashvili destacó el papel que desempeña el establecimiento y sostuvo que el Municipio mantiene desde hace años un vínculo estrecho con la institución.

“El Liceo cumple un rol muy importante en la formación y estamos orgullosos de que sigan manteniendo esa dinámica con la sociedad”, expresó el intendente.

En ese sentido, remarcó que existe una relación histórica entre el Municipio y el Liceo Militar y afirmó que se continuará trabajando de manera conjunta en distintas actividades y acontecimientos.

También hizo referencia al vínculo de los egresados con diferentes ámbitos de la comunidad, entre ellos la educación y el ejercicio profesional.

Por su parte, el director del Liceo Militar General Roca, Christian Españon, señaló que el aniversario representa una oportunidad para recuperar la historia de la institución y reconocer a quienes contribuyeron a su desarrollo.

El director destacó especialmente el compromiso de quienes trabajan diariamente para sostener los valores, virtudes y tradiciones del establecimiento.

A lo largo de sus 60 años, sostuvo, el Liceo se consolidó como un espacio de formación, aprendizaje y crecimiento, donde además de conocimientos y disciplina se busca transmitir valores vinculados con el respeto, la responsabilidad, la solidaridad y el compromiso.

“No solo se forman jóvenes líderes con conocimiento, disciplina, respeto y valores, sino también personas comprometidas con el honor, la responsabilidad, el compromiso, la solidaridad y el servir a la Patria”, expresó Españon durante la ceremonia.