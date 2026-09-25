Cada año, entre las aguas de Península Valdés, las ballenas Franca Austral encuentran un lugar para regresar, reproducirse y dar vida. Su presencia se convirtió en uno de los grandes símbolos de la fauna marina de la Patagonia y de la importancia de conservar los ecosistemas del litoral argentino.

El Día Nacional de la Ballena Franca Austral recuerda una historia que marcó a toda una comunidad: el rescate de “Garra”, un ejemplar juvenil que había quedado atrapado en las cadenas de una embarcación en Puerto Pirámides.

El operativo para liberarla generó una gran movilización y con el tiempo se transformó en un símbolo del compromiso de la comunidad con la protección de esta especie y del ambiente marino.

Un refugio natural en la Patagonia

Las aguas de Península Valdés constituyen uno de los principales sitios de reproducción y cría de la Ballena Franca Austral. Durante cada temporada, cientos de ejemplares llegan a este sector de la costa chubutense como parte de su ciclo natural.

Su presencia también representa un importante atractivo turístico para la provincia y una oportunidad para generar conciencia sobre la conservación de la biodiversidad marina.

La fecha invita a poner nuevamente la mirada sobre el océano y los ecosistemas que permiten que estas especies regresen año tras año.