El Gobierno del Chubut, en colaboración con la Fundación Vida Silvestre y la organización ReforestArg, lleva adelante una amplia campaña de reforestación en distintos puntos de la provincia. Hasta el momento se han plantado 32.000 árboles nativos en 40 hectáreas de la Reserva Forestal de Uso Múltiple Lago Epuyén, y se espera alcanzar los 100.000 ejemplares en total.

Las próximas etapas incluirán trabajos en la Laguna Los Alerces y en las reservas provinciales Río Turbio, Río Tigre y Cerro Currumahuida, con el objetivo de restaurar el bosque nativo y recuperar áreas afectadas por incendios y degradación ambiental.

En las zonas donde habitan comunidades, como Lago Epuyén y Río Turbio, se promueven instancias de participación local para fortalecer el vínculo entre los pobladores y la conservación de su entorno natural.

La iniciativa forma parte del Programa de Restauración de la Provincia, con apoyo del proyecto ProCLIM-AR – Restauración de paisajes forestales, desarrollado en el marco de la cooperación entre Argentina y Alemania. El plan cuenta con el respaldo de la Agencia Alemana para la Cooperación Internacional (GIZ) y diversas entidades gubernamentales.

Con esta campaña, Chubut busca recuperar sus bosques nativos, fomentar la conciencia ambiental y promover la participación comunitaria en la protección de la biodiversidad.