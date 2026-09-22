La Municipalidad de Esquel realizará el próximo martes 6 de octubre de 2026 la Subasta Pública N° 01/2026, en la que se pondrán a la venta diez vehículos municipales. El remate comenzará a las 10:00 en el Patio de la Municipalidad, con ingreso por calle Mitre N° 524, y estará a cargo del martillero público Pablo Bonfanti Riegé (M.P. N° 79).

La lista contempla cinco camionetas y cinco motocicletas, con precios base que van desde los $100.000 hasta los $5.500.000. Entre los lotes figuran dos Renault Kangoo en estado funcional, mientras que el resto de los vehículos se encuentra no operativo.

Los interesados podrán inspeccionar los bienes en el Patio de la Municipalidad hasta el día hábil anterior al remate, de lunes a viernes en horario de 7:00 a 12:30. Para participar será obligatorio adquirir el Pliego de Bases y Condiciones, presentar una Solicitud de Participación y una declaración jurada sobre el estado de los vehículos.

El comprador deberá abonar una seña del 30% del precio de venta en efectivo, más una comisión del 8% al martillero. El saldo restante se cancelará en la Tesorería Municipal dentro de un plazo máximo de 30 días corridos desde la adjudicación.