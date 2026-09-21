La primavera arrancó con el cielo nublado, aunque sin lluvia, y bastante frío.

A las 8, la temperatura en Comodoro Rivadavia y Rada Tilly es de 2.1 grados, con una sensación térmica de 2.6 grados bajo cero.

El cielo está nubado con nieve granulada, indica el Servicio Meteorológico Nacional.

La humedad alcanza al 77 %

La presión es de 1014.8 hectoPascales

El viento sopla en dirección Sur a 21 kilometros por hora. Se esperan ráfagas de hasta 60.

La visibilidad está reducida a 8 kilometros.

El sol se hizo visible a las 7:21 y se ocultará a las 19:26

La mínima de hoy fue de 2 grados. Se proyecta una máxima de 8