Un episodio de tensión se registró este martes por la mañana en el ingreso al centro de Comodoro Rivadavia, donde trabajadores de ATE realizaban una protesta. La situación ocurrió en el semáforo de San Martín y Güemes, cuando los manifestantes habían colocado una bandera sobre la senda peatonal.

Al habilitarse el paso, el conductor de un auto avanzó y arrastró la bandera, poniendo en riesgo a una trabajadora que estuvo a punto de ser atropellada. El hecho generó una fuerte reacción entre los manifestantes, que iniciaron una persecución del vehículo por distintas calles hasta interceptarlo en Hipólito Yrigoyen y Pellegrini, donde se produjo la detención del conductor.

En medio de la discusión, uno de los manifestantes rompió el vidrio del auto, mientras la protesta continuaba en el ingreso al centro de la ciudad. El incidente expuso la tensión entre el reclamo gremial y la circulación vehicular en una jornada marcada por la conflictividad.