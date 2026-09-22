En la madrugada del 22 de septiembre de 2026, alrededor de la 1:10, personal de la Comisaría Seccional Segunda de Comodoro Rivadavia detuvo a un joven de 21 años en el barrio José Fuchs, luego de ser sorprendido dentro de un automóvil estacionado en el acceso de una vivienda sobre la calle Islas Malvinas.

La intervención se produjo tras un aviso del Centro de Monitoreo, que recibió el llamado de la damnificada al observar al sujeto hurgando en el interior del rodado e intentando empujarlo hacia la vía pública.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron al individuo dentro del vehículo. Al percatarse de la presencia policial, intentó darse a la fuga, pero fue interceptado y aprehendido en el mismo sitio. El detenido fue identificado como Daniel E. Q. (21 años) y quedó a disposición de la Justicia.

El hecho resalta la importancia de la colaboración ciudadana y la rápida respuesta policial para prevenir delitos en la comunidad.